“DYRD Tabang Bohol” sends donations to Diocese of Talibon

NOTE: THIS STORY WAS FIRST PUBLISHED IN THE BOHOL CHRONICLE’S SUNDAY PRINT EDITION.

The proceeds of “DYRD Tabang Bohol” were sent last Friday to the Diocese of Taoibon under Bishop Patrick Daniel Parcon.

The total cash donation of P861,185.00 purchased 2,471 corrugated GI sheets, 20 rolls of Sakulin (trapal), 65 wood hammer and 75 saws.

The donation from kind-hearted radio listeners included 75 sacks of rice, assorted canned goods, bottled water, shoes, slippers, assorted tools, toys including 474 sacks of female clothes, 313 sacks of male clothes, 150 sacks of children’s clothes and 69 bags of blankets, mats, towels, and pillows.

ADVERTISEMENT

Bishop Parcon officially signed the acknowlegedment reciept of the relief assistance at the Blessed Trinity College in Taibon town. A wing van of Alturas Goup brought the relief goods while another batch will be delivered tomorrow.

CASH DONATION

P300,000- The family of Dr. Juan C. Pernia

P100,000 – Philippine Daily Inquirer; Bohol Chronicle Radio Corp.

P50,000 –Jacinto Rubillar, III

P38,505 – Irene Uy Jumamoy- Amoranto and Friends from California, USA

ADVERTISEMENT

P25,000 – Betty Ormistron

ADVERTISEMENT

P20,000 – Heirs of Juan Pernia; George T. Lim & Felicitas U. Lim

P15,000 -SAINT Longinos Foundation Inc.

$200 – F. Araneta

ADVERTISEMENT

P10,000 – Dauis-Panglao Island Multi-Purpose Cooperative c/o Teodora M. Quiwag; Pamaong, Nova Mae & Family

P5,000 – Raul Racho; Anonymous; Anonymous; Christopher Tan Fit Therapy; Anonymous; Anonymous from Peñaflor, Taloto near VDT; F.M.C; Anonymous Taloto Dist.; Boboy and Inday Uy; Eulalia Talagsa Sambajon; Anonymous from #66 Palma Pob.2, Tagbilaran

ADVERTISEMENT

P4,000 – Baliola Family

P3,000- Daquio Family; Grapa Family; Anonymous; Jayboy Tavera; Gonzales Family (Cogon); C & V Lagumbay fr. Lindaville Phase 2; Bagcatin Family

P2,000 – Tom’s Water Services; Anonymous; Albeza-Sayon; Amoncio Family; Eastern Cogon Elem. School Teacher; Bukid Drive Booy; Vee Vom Concha; Tony Bernaldez; M. Villaber; Bebie Migriño; Regino Marfe & Family fr. Kabankalan Sevilla; Ongcoy Family from Baclayon; Anasco Family from Pamaong PVT, RD. Cogon Tagbilaran City

P1,500 – Vic and Chay; Anonymous; Anonymous from Corella; Fe Samante from Dampas, Tagbilaran

P1,000 – Florita Estoque; S. Ocio Uptown; Flor and Sammy Arboleras (FABA); Dao Sta. Cruz Parish;

Hermes Metal; Dodong, Vicky & Family; Debz Mi; CAB 1212 Operator; Hazel; Anonymous; Anonymous; Anonymous; Anonymous Tiptip; Anonymous; Anonymous (Ubujan); Teofilo BC; Anonymous (Lindaville P.1); Cabusao Family; Rockling Nimfa Ayco & Family; Lalio Ging Coquilla (Antequera); Vansueta Penales; Ireneo Salupan; VD; Mary Geziel; Josthe; Anonymous from Lico-lico, Sevilla; Anonymous from Concepcion, Loay; Anonymous from Dao; 4 brothers of 56 Bool; Linda Tagupa of Marcela Homes, Tabalong, Dauis; Artemio Manigque; Anonymous from Espuelas; Francis Nico Castillon

P700 – Anonymous

P600 – Reloba Family; Anonymous

P500 – Nora Nistal; Marbie Sumabal; Anonymous Panglao; Bahalla Family; Celsa Galao; Dr. Ronald Pumatong; Habhaban sa Cogon; Abundio Balatero; En P. RN; Fudalan Family from Booy; Anonymous from Totolan, Dauis ; Anonymous;Visarra Ibabaw; Anonymous; Sulpicio & Tita; Remlin (Bingag, Dauis); Balsicas Baluca & Oraño Family; Kurt See Berger Himalaloan; RER (San Jose, Cogon); Saint Michael Transport; Anonymous From Taloto; Anonymous; Jun-Jun Acabal; Mr and Mrs Romualdo Virgilio Oncog & Family; Anonymous from Taloto; Benjamin Bompat from Panglao; Calulo Family; Anonymous fr. Poblacion1, Tagbilaran

P300 – Donjay Booy; Eugene M. Tenajeros

P200 – Generoso Acibo; Quijada Family from Totolan; Anonymous from Tiptip

P100 – Jeson Urolyosa; Jonah & Shannon

TOTAL CASH – P861,185.00

IN-KINDS:

Coca-Cola Philippines – 1,150 bottles Wilkins Pure Water;

Rosalino Wate, Calaquian Dave, Amada Bacamante, Joseph Cozo, Prisco Lerion, Anonymous, Anonymous B. Inting Extension, Anonymous, Anonymous, Bella Calapu-an, Anonymous, Lutche & Terso Cabaron, St. Therese Sister Cabawan, Ralph John Morales, Danilo Babanto, Lito Maghinay, Eutiquia Telmo Rombo, Virgie B. Bas, Anonymous, Talinda Boy, Mr/Mrs Eddie/Ester Manginsay, Anonymous Lindaville, Adela R. Rara, Anonymous Bool, Mrs. Cruiz, Anonymous, Philip Sarmiento, Dr. & Mrs * Bea/Ben Galia, Anonymous, Nena Bemediano, Vic & Chay, Prisco & Bernanda Villarojo, Herlindo Puti-an & Family, Karen of Lantaw, Bohol Trading (Caloy & JJ Rubillar), Anonymous(B.Inting Exl.), Anonymous, Anonymous, Etchay Balili, Fausta M. Lumactud, Vicenta G. Ugpo, Josefino & Trudes Bernaldez, Jun Amores, M.T.R.E.Y, Bagol, Lucille, Anonymous –Vissara Ibabaw, Efren Amolo & Family, Anonymous, Teofanes Velasco, Anthony Taladoc, Lacea Family, Romorosa Family, Marichu Ochea, Alderite Family, Romualdo Virgilo Oncog, Edulan Family, Anonymous, Anonymous, Anonymous, Anonymous, Anonymous Sikatuna, Dodong Jamero, Anonymous, Salon Family Loboc, Giovann Dote – Tagb, Carmen Gatal – Baclayon, Anonymous, Anonymous Tagbilaran, Anonymous, Jose Hordesta – Maribojoc, OKK Dauis, Sachi VPO, Anonymous, Tony Bernaldez, Edgar and Inday Capitol Valley, Anonymous, J. Torre Family (Mansasa), Efren Pomarito, Boy Jig Apale, Lord Niño, Rica Bullen, Anonymous (Cogon), Anonymous (Cogon), Anonymous (Dauis), Anonymous, Boloy M, Mr. and Mrs. Jaime Dinorog, Armando Alegria (Loay), Reynaldo Reyes and Family, Joepet Ramones, Aureliano Cahiles, Anonymous (Dao; Ceddar Court), Celsa Dote, Asteria Inking, Kag. Roseller Soy, (Mansasa), Ponciana Alagadmo Bahi Albur, Bohol Cares & Cancer Support Group Tagb., Anonymoys (Tanday), Anonymoys Donation, Anonymous Lindaville P.2, Carmelita Castillo, Givenia Himalaloan, Susan Karenderia, Anonymous, Cyril Romuga, Jun2x Monreal Jr., Ruel Ciruela (Dauis), Lea & Prima Austria (Calape), Anonymous Cluster 26 (Mansasa), Anonymous (Peñaflor), Anonymous (Dauis), Anonymous (Booy), Maymay Borinaga, Anonymous Bas Loon, Anonymous Uniun Dauis, Basilia Pabalan, From Franz Rhythm (Sevilla), Juanita Birad, Eugine M. Tenajeros, Anonymous (Purok 4, Tangnan), Anonymous (Capitol Valley), Ponce Family & Gomahud Family, Marcedonio Milo, Anonymous (Lindaville P.1), Remlin (Bingag, Dauis), Anonymous (Bingag, Dauis), Mansion Side, Lungay Saraza & Family, Anonymous, Janis Mia Ciruela (Catarman), Armando Victorio Talens Jr. (Manila), Lolita G. Talestig (Sweden), Balsicas Baluca & Oraño Family, Anonymous (Manga Dist.), Job Alcala (Tagb. City), Gonzales Family (Cogon), Gatello Family, Jana (Peñaflor), Masoon Anonymous, Gingo Family, Salem Quiwag, Thirdy Israel, Meo & Boy, Rea Qan/Anije Buates, Shi Puti, Nesio Gonzaga & Family, Rey & Luz Salibay, Kura See Ber Qer Himalaloan, Cabusao Family, Lacoste Family, Bayacabac Maribojoc, Gamalia Famly, Anonymous Lindaville P. 1, Bautista Family, Arellano Family, Anonymous, Anonymous, Melinda Villaber, Anonymous, Baliola Family,Lalio Ging Coquilla Antequera Garden, R.E.R. Cogon San Jose, Habitat Tabalong Dauis, Anonymous Tagb., Anonymous Tagb., Boy & Lyly Store Manga Tagb., Villa T. Caballero P.5 Manga Tagb., Jonas Racho, Anonymous, Anonymous, Anonymous, Rhodora & Nathan Lantaka, Felix Ayena, Vansueta Penales, Efren Amoso and Family, Purok 3 Montana Baclayon, Anonymous – Corella, Roberto Hilot,

Anonymous, Anonymous, Willy Reselosa, Tony Bernaldez, Restie Mala Sanchez, Anonymous, Mayet Makiling & Family, Anonymous, Nena, YZY Baclayon, Cirilo Sambas, Jobeth Fontivilla, Barangay Libjo Sikatuna, Anonymous Tabalong Dauis, Anonymous Baclayon, Boy Liyliy Store Manga, Ma. ARnele Lisondra, Tita Comidoy, Angelo Kent Karada, Eliseo Reqañon Lindaville P. 2, Antasuda Family, Telmo Family, Anonymous Tamblot, Egay of Manila, Anonymous Lincod Maribojoc, Candle Vendor’s Association of Cathedral, Adela Rara, Angelina Tabuno, Missy Castro, TCB Multi-Ventures, Florencio Marie Digal, Clifford Yap & Family, Anonymous, Anonymous, Anonymous, Cristopher Servantes, Maria Cheryl Dolanas, Anonymous, Quennie & Christian, Anonymous, Fany Adaptar, Auditor Arnel, Anonymous, Victor Galandi, Jaculba Family, Langaylangay Family, Edwin & Rose Digal & Family, Mr. & Mrs. Albert Apale & Family;

Orly Sarabia Marinar, Marcela Homes, Tabalong Dauis; Felix Garan; Tagb. Multi Ventures, Tagb. City; Anonymous; Anonymous; Daquio Family; Anonymous Habitat Tabalong Dauis; Anonymous Capitol Valley; Troy of Albur; Bob Gallero & Family; Anonymous Taguihon, Baclayon; Nisal Nora Nistal; Florita Estoque; Eve Agang-ang & Family; Belinda Baja & Family; Cris Arabiana & Family; Fabio Anggam & Family; Eden Ararao & Family; Felomina Ocon; Conrado Labrado; Erlinda Asube/Jovil D. Asube; Gorgon Project; Anonymous Lindaville P.2; Romel Teruel; Bano Family of Corella; Albert Lumaad; Dumayaca Family; Fe Malimot; Requeron Family; Anonymous; Geronides Gonzaga & Family; Anonymous; Gaboy & Batoy Family; St. Therese School Mansasa Dist., Tagb. City; Rosedy Manzano; Leoncio Suganob; Ancog Family Sta. Cruz, Tagb. City; Ethan Abalos; Carlos Salle; Anonymous; Chikinamay Carenderia; Anonymous; Anonymous Garcia Hernandez; Anonymous; Hermes Metal; Bibiana Sarigumba; Anonymous Tagb. City; Barro & Opada Family; Danilo Alaba Family; San Vicente Ferrer Cluster Anislag Corella; Telao Family; Curayag Family; Meriam Bapilar; Ochea Family; Evangelin Francisco; Flor & Sammy Arboleras Taba P.8 Pob. Panglao; Fidela Inting Barusa; Joel Anquillano; Cleofan Bual; Tomasa Bual; Cosmod Pantilo; Gaga-a Family; Fidela Dolanas; Bilbao Family; Anonymous Antequera; Barrel Ruel; Anonymous; Anonymous Anislag Maribojoc; Anonymous; Anonymous; Tessie Anquillano; Anonymous of Dampas; Anonymous P.10 Tabalong Dauis; Dr. Vilma Lim; Nonie Baulalla; Edgar Cuizon; Anonymous Balilihan; Celso Galao; Baming Benachita Micayabas; Cherryl Payot Maribojoc; Anonymous; Racho Kevin of Manga; Luseo Bing of Tagb. City; Hagutin Family of Habitat Bool; Dao Santa Cruz Parish; Anonymous Sevilla; Anonymous Booy, Tagb.; Anonymous P.7 Laya Baclayon; Anonymous Alegria Sur Loay; Orcullo Family; Rose Ramirez, Tagb. City; Anonymous; 3rd Dist., Tagb.; Lamban Family; Rufo Bernaldez; Tobelo Milas; Celso Galao P.2 Dao; Baclayon Ranario Family; Anonymous Peñaflor Taloto; Grapa Family; Boy Florig of Habitat Tabalong Dauis; Anonymous Booy; Anonymous Bingag Dauis; Anonymous Dampas Dist.; Jessa Lusano; Abundia Balatero; Anonymous; Anna Mae Apale; Anjatz Condotel; Sheila Zamora Oyong; Tagb. City Square Vendors; T.C. Ano; Joy Tag-ulo; Junard Rodriguez; Rechel Lacea; Botchoy Laig; Elly Quino; EnP.RN of Antequera; ASC Tech, ICM; Rolando Paulino & Family; Barangay Libjo Sikatuna; George Baraba; Boy Caballero; Torres Family; Gonzaga Family; Anonymous; Miculob Family P.5 Catarman, Dauis; CHB 1212 of Peñaflor St.; Anonymous Bool; Anonymous Dao; Ilagan Family of Mansasa; Anonymous Taloto; Edwin Siez; Fortaliza & Tabaranza Family; Caya Ampoloquio Family; Anonymous of Tiptip; Anonymous Libertad Baclayon; Randolf Cabagnot; Anonymous; Inday Real of Albur; Fudalan Family; Sanchez Family of Happy Valley St.; JBoy Tadera; Don2x Suson & Aldo Paring of Tagb. City Square Vendors Association; Inting Family of Dampas; Anonymous Taloto; Angels & Saints of Luyo Grandstand; Anonymous Purok 1, Tanday Corella; Marcela Sinko, Pob. 1;

Anonymous Bayawan, Sevilla; Corazon Duropan of Antequera; Anonymous Bahi Albur; P-4 Lourdes Cortes; Tricycle Operator of X1692; Viteo/Melmel Racho; Anonymous Tagb. City; Loquellano Family of Cogon, Tagb.; Mevets Brunil Drius, Dao Tagb. City; Anonymous Baclayon Taguihon; FMC Libertad Baclayon; Baby Jane Cabalit; Niel Lacauren; Anonymous Totolan Dauis; Ondoy Celada; Helen Dugaduga; Teresa Ceda of Sevilla; Milco Grae; Anonymous; Anonymous; Pamaong Nova; Alpuerto Family; Carlos Dabalos; Anonymous from Booy Beach Road; Baligalco Family; Apostol Family of Pob. Cortes; Team Argue Maribojoc; Wilma Ko; Anonymous Bagong Lipunan St.; Lito Maghinay & Family;

Maria Theresa S. Abaya; Boy & Lucy & Family; 3Rosen of P.7 Limputan, Catigbian; Robles Family Antequera; Divina Torralba; Anonymous; Paul/Jun; Nelson Reyes; Clave Family; Roa Cimafranca; Otara’s Family; Marfe Family; Aika; Mary Jean Lenarto; Bolongaita, Julie Ann; VD; Anonymous Topaz, Antequera; Cyper Roy Potane; Bet Ednilan, Tagb. City; Anonymous Dauis;

Pob. Tagb. City; Vida Bawagan; CFD Songculan Chapter; Anonymous Totolan, Dauis; Mary Geziel, Capitol Valley; E. Glovasa & Family; Lotlot; Chuck Tarac; Portrage; Princess Wenchy; Anonymous; Natividad Balao, Tamblot St.; Michael Petersen; Peter James Davis; Anonymous; Anonymous; Enaraso Cabual; Anonymous Dauis; YMC Family P.3 Booy; Anonymous;

Anonymous; Efren Amollo & Family; Anonymous Corella; Anonymous Bool; Romeo Erano Mansasa; Anonymous; Caridad Usaraga; Anonymous Tanday, Corella; Baby A. Castro; Anonymous Bool; Margarette Moquiala; Gilbert Llido, Sierra Bullones; Gertrudes Navaja; Anonymous Booy; Kalipay-Initiatives Bohol; Ellie Bernaldez; Michelle Niluag; Anonymous; Catalina Guillena, Catarman Dauis; Anonymous; Allan & Family; Jusinth & Family; Anonymous; Anonymous; Lou B. Oppus & Ruth Satrain; Preciado Family; Bohol Cares; Edgardo Bag-ao; Jun2x Acabal; Guiwanon Baclayon;

From Manila – 38 pcs. twin size banig;

Asteria Castrodes Family; 3-Roses of P-7 Ambuan, Catigbian; Luceas Family of Dauis; Anonymous of Booy; Plecio & Maria of Limbutan Catigbian; Tricycle owner of #0487; Anonymous of Lico2x Sevilla; Dadiang Family of Pandol Corella; P-7 Manga Dist., Tagb. City; Magallanes Family of Panglao; Dauis, Mariveles P-3; Mel Angelo Dango; Peter James Nino; Anonymous Gisia D Bogo; Sente Family; Anonymous Caingget Booy, Tagb. City; Nevets Brunk Drive Dao; Ayeng Family; Maria Melinda T. Ching; Decel Grace Calamba, Tagb. City; Anonymous J.A. Clarin; Anonymous Loon; Francis Nico Castillon; Joan Dullotina;

R.O.M.B.; Angie Ramirez; P-Q Gasanai; P-4 Songculan, Dauis; Anonymous Sikatuna Ext., Tagb.; Virginia Lopez, Capitol Valley Dao Dist.; Hanz Christian Gamot, Cogon Dist., Tagb.; Anonymous Manga Dist.; Marvel Velarde Reboldal; Anonymous Santo Nino Inabanga; Mr & Mrs Romualdo Virgilio Oncog; Flourdelis Family; Anonymous Bingag Dauis; Ping Family of Panglao; Aldren Aranas Caralde; Anonymous P-6 Manga; Rhodora & Nathan Lantaka; 4 Brothers of 56 Bool Dist.; Anonymous; Anonymous; Linda Tagupa; Marilou Gatab, P-5 Totolan, Dauis; Eduardo Baclay, P-5 Totolan, Dauis;

Nila Arat; Efren Amollo & Family; Anonymous Cortes; Sonia Flor Kapirig; Emma Bomediano; Anonymous Baclayon; Marilyn Jawel; Angelo Arbole; Ermic Mrktg. Joseph Gebe; Merly Beroy Hermocela Gebe; Merly Beroy Carnava Drive; Anonymous Tiptip Dist.; Panglao; Nercuit Family, P-5 Biking 1; Bool District; Cedar Farm Dao; Anonymous; Cayo Ampoloquio, Mansasa; Upper New Calceta, Rizal Street; B. Inting Anonymous; Bagcatin Family; Anonymous Lindaville; Anonymous Tiptip; Trisha Kaye Masas; Blez Lapaz Cortes; Apale Family; Anonymous Dauis;

#66 Palma P-2 Tagb. City; Beroy Family; Quijada Family; Lot 2 Capitol Valley; Dampas Pilayre Family; Alangadi Tan; Calulo Family; Mrs. Inting; Jude Loquellano; Luzviminda Bayne; Nestor Carter; Bahi Penaflor; Aida Estrekkal Hazel Lopena; Loue Joy Estrella; Ai-ai; Edwin Adlaum; Serelaine Sarabia; Anonymous; Anonymous Baclayon; Anonymous Pob. Baclayon; Anonymous Booy; Anonymous Loon;

Jamel Tandok; P-2 Bool, Tagb. City; Boy; Mila Saguisa; Anonymous; Oronan Artemio; Charle Migrino; Mishename Gondong; Genaro T. Villamor; Mila Barsac; Irah Coreen Caderao; Anonymous Mansasa; Natividad Hibaya; Anonymous Antequera; Baby Adaptar; Anonymous DepEd; Anonymous; Nelia Catayas, Capitol Valley;

Anonymous Bool; Anonymous Dela Paz, Cortes; Bitoir Tiil; Anonymous Aya